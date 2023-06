Ferrovia, Fossano- Mondovì, i lavori dopo la bomba d'acqua

I pendolari del mare devono avere ancora un po’ di pazienza. La tratta Fossano Mondovì tornerà a funzionare sabato in parte e i treni del mare ricominceranno a circolare. I lavori per il ripristino della linea hanno richiesto degli interventi d’urgenza visto il danno causato dal maltempo. La bomba d’acqua del 31 maggio scorso aveva costretto in via precauzionale a sospendere il passaggio dei treni. In pratica la ferrovia si era trasformata in un fiume in piena, erodendo il fianco della scarpata su cui poggiano i binari, rimasti in piedi ma estremamente pericolosi. L'intervento ha riguardato una trentina di metri ricostruiti attraverso l'uso di massi ciclopici, come racconta il responsabile della direzione territoriale RFI Piemonte Daniele Mari ai nostri microfoni. Al momento i collegamenti tra Torino e Ventimiglia fino a sabato sono deviati via Alessandria. Mentre tra fossano e Mondovì è attivo il bus sostitutivo.