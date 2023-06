Festa dei Carabinieri, il bilancio: in un anno 2.900 arresti. Parlano i genitori di Mauro Glorioso

Allo stadio Primo Nebiolo di Torino, i Carabinieri hanno festeggiato i loro 209 anni di vita. E' stata l'occasione, per il comandante della legione Piemonte e Valle D'Aosta, il generale Antonio Di Stasio, di tracciare un bilancio dell'attività dell'ultimo anno.

I numeri

Si parla di oltre 1.600 arresti in flagranza di reato, 1.300 provvedimenti di custodia cautelare eseguiti su ordine dell’Autorità giudiziaria, dunque di 2.900 provvedimenti in totale e, ancora, di quasi 240.000 servizi di pattuglia, percorrendo migliaia di chilometri al giorno ed effettuando decine di interventi quotidiani. Tra Piemonte e Valle d'Aosta operano oltre 5 mila uomini e donne dell'Arma, suddivisi in 340 stazioni territoriali e 71 stazioni forestali.

La celebrazione

Alla celebrazione, oltre ai rappresentati delle istituzioni civili e militari, c'erano anche i genitori di Mauro Glorioso, lo studente palermitano ferito gravemente ai Murazzi di Torino dopo essere stato colpito da una bicicletta lanciata da un gruppo di giovani, arrestati proprio dai carabinieri. I carabinieri reali sono nati proprio a Torino, esattamente il 13 luglio 1814, quando il re Vittorio Emanuele I di Savoia emana le Regie patenti che li istituiscono.