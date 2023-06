Festa di San Giovanni, cosa fare

Sabato 24 giugno per la festa di San Giovanni l'ingresso ai musei della Fondazione Torino Musei costerà 1€ per visitare le collezioni permanenti e, aggiungendo 1€, anche le mostre temporanee a biglietto separato di GAM, MAO e PalazzoMadama: un’occasione per i torinesi, ma anche per i turisti di passaggio.

Sempre in occasione della festa del santo patrono, apertura straordinaria dalle 11 alle 19 per la mostra "Torino che non c’è più” a cura dell’Archivio Storico della Città di Torino, via Barbaroux 32.

Tre giorni di eventi



I festeggiamenti iniziano però anche in settimana giovedì 22 giugno alle 17.30 con il concerto di musica strumentale, corale e solistica al cimitero monumentale che contempla: l’Hallelujah” dal Messiah di Handel, la 3° Suite per orchestra del genio di Johann “Giovanni” S. Bach e per concludere in omaggio al sacro luogo cimiteriale “In Paradisum” dal Requiem di G.Faurè.

Il farò

Venerdì 23 giugno dalle 18.30 sarà la volta della sfilata del corteo in abiti storici tra le vie del centro, a partire da piazza Statuto, seguita alle 22 dall’accensione del tradizionale Farò della vigilia in piazza Castello.

I fuochi

Sabato 24 giugno, nel giorno di San Giovanni, i tanti appuntamenti nelle strade, piazze e aree verdi della città culmineranno nello spettacolo pirotecnico e musicale in piazza Vittorio Veneto. Anche il Po sarà protagonista dei festeggiamenti con diversi appuntamenti sportivi aperti ai cittadini e ai turisti, dalle lezioni di canoa e canottaggio ai tornei di beach volley, una fiaccolata sul fiume in prossimità del Castello del Valentino e lo spettacolo “Musica sull’acqua” con le gondole della flottiglia reale della Reggia di Venaria.

Gli orari

Ore 14.30 – 19.00 - Regata di canottaggio (Ponte Balbis - Circolo Amici del Fiume)

Ore 19.00 – 21.30 - “Palio in canoa” (Ponte Umberto I - Circolo Amici del Fiume)

Ore 22.00 – 22.30 - “Fiaccolata” (Castello del Valentino – Circolo Amici del Fiume)

Ore 22.00 – Musica sull’acqua con navigazione due gondole facenti parte della flottiglia reale della Reggia di Venaria a cura dell'accademia Sant'Uberto.