Festa Granata. Conferito a Giancarlo Caselli il Premio Bonetto

L'associazione ToroMio, di concerto con la famiglia Bonetto, ha conferito allo stadio Filadelfia il Premio Gian Carlo Bonetto al dott. Gian Carlo Caselli, ex procuratore di Torino e del pool antimafia, colonna del pool antiterrorismo, saggista e tifoso granata da sempre.

Il dott. Caselli, si legge nelle motivazioni, incarna i valori granata di dedizione, onestà, impegno, partecipazione che hanno anche caratterizzato la figura di Gian Carlo Bonetto (1934-2021). Appassionato tifoso del Torino cresciuto in una famiglia granata, Bonetto ha ricoperto ruoli di prestigio legati al mondo del Toro: per vent’anni presidente del Circolo Soci del Torino nonché presidente del Collegio dei Fondatori della Fondazione Stadio Filadelfia fin dalla nascita della stessa, per esclusivo amore del Toro ha donato un contributo importante per la rinascita del Filadelfia.