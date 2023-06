Finale playoff A2, Torino perde la prima contro Pistoia

Torino comincia con una sconfitta, e riparte da una partita equilibrata e “tirata”. Era gara uno della finale playoff di A2, primo scalino del sogno. Difficile, ma affrontato con coraggio nella tana di Pistoia. A prevalere sono stati i toscani, al PalaCarrara è finita 67-61 dopo 40 minuti di battaglia. Per la Reale Mutua quattro uomini in doppia cifra, con Pepe il migliore, autore di 18 punti.

Il primo quarto è andato in archivio sul 21-18 in favore di Torino. Il secondo invece si è aperto con quattro punti in fila di Magro a riportare Pistoia avanti 22 a 21. Un abbrivio che ha portato i toscani ad andare negli spogliatoi sul 37-29 in proprio favore. I toscani hanno chiuso in vantaggio anche gli altri due quarti, fino a condurre in porto la vittoria nonostante gli sforzi di un ottimo Mayfield che aveva portato i torinesi a -2 (58 a 56) a due minuti dalla fine del match.

“Nel corso dei 40 minuti Pistoia è stata più costante, attenta e precisa nello svolgere il proprio piano gara - commenta il coach dei torinesi Franco Ciani - "noi abbiamo avuto delle fiammate di alto livello ma purtroppo anche delle fasi di calo, che in partite del genere non ci si può permettere. Nonostante ciò nel complesso la partita si è svolta in maniera abbastanza equilibrata o comunque combattuta. Dobbiamo imparare in fretta a ridurre questi cali e arrivare a Gara 2 con la necessità di trovare lucidità”.

Il prossimo match è in programma lunedì sempre al PalaCarrara.