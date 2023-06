Finisce in semifinale il sogno di Derthona

Un primo tempo da favola con un vantaggio massimo di 17 punti, poi il crollo dopo il ritorno dagli spogliatoi. Difficile capire cosa sia successo in casa Derthona. E pensare che la squadra vista nei primi 20 minuti è una lontana parente di quella sconfitta con ampio margine dalla Virtus nelle prime due sfide giocate a Bologna.

Concentrati, reattivi in difesa e implacabili in attacco. I ragazzi di Ramondino costruiscono così lo splendido vantaggio nei primi due quarti. L'assenza di Christon non si fa sentire; con Macura e Hunt in grande spolvero si arriva all'intervallo sul 55-39. Poi il black-out. La Virtus torna a fare la Virtus e Tortona si scompone. Il terzo quarto registra con un parziale di +12 per gli ospiti. La rimonta e il sorpasso di concretizzano nell'ultimo quarto. Hackett, Belinelli e Shengelia trovano vita facile di fronte a una difesa bianconera irriconoscibile. Coach Ramdonino prova a sferzare i suoi, ma la partita ormai è indirizzata.

Finisce 89-82 per Bologna. Derthona chiude così una stagione comunque fantastica, tra gli applausi del pubblico di Casale Monferrato.