Finto mescal messicano, bloccate dall'Agenzia delle dogane 900 bottiglie

Erano pronte a essere vendute con il nome di “Mezcal”, mescal tipico distillato prodotto nello stato messicano di Oaxaca, ma all'interno vi era una presenza di composti organici e rame superiori alle tolleranze ammesse, oltre che un grado alcolico inferiore rispetto a quello riportato in etichetta. A rivelarlo le analisi del Laboratorio Chimico dell'Agenzia dogane e monopoli di Torino che ha sottoposto a controllo all'Interporto di Orbassano una partita di 900 bottiglie di bevande alcoliche di origine messicana, svelandone così la contraffazione.

La frode in commercio

L’importatore è stato segnalato alla Procura di Torino per frode in commercio e per vendita di prodotti industriali atti ad indurre in inganno il compratore sulla qualità del prodotto, risultato essere falso “Mezcal”. Le bottiglie sono state sequestrate.