Fulmine colpisce chiesa, campanile pericolante a Vogogna

I vigili del fuoco di Verbania hanno lavorato per quattro ore per rimuovere e calare a terra da un'altezza di venti metri il basamento di pietra, pesante 150 chilogrammi, posto in cima alla torre campanaria della chiesa di Santa Marta, in piazza Pretorio a Vogogna (nel Verbano-Cusio-Ossola), danneggiata da un fulmine.

La croce e il suo basamento in pietra, cadendo, avevano danneggiato anche parte della struttura portante della chiesa e della sua copertura, che è stata quindi rimossa per evitare che le piode utilizzate per il tetto precipitino in strada. L'area attorno alla chiesa è momentaneamente chiusa al transito per consentire ulteriori verifiche sulla stabilità.