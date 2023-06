Funivia del Mottarone, il ministero del Turismo pronto a partecipare alla ricostruzione

Massima disponibilità da parte del ministero del Turismo a partecipare al finanziamento del nuovo impianto della funivia del Mottarone. Lo ha riferito il sindaco di Stresa, Marcella Severino, dopo l'incontro a Roma per fare il punto sul futuro della struttura, ferma dal 23 maggio di due anni fa, giorno dell'incidente costato la vita a 14 persone.

I finanziamenti

"Un finanziamento specifico per il Mottarone, come ci è stato prospettato, che potrebbe essere erogato alla Regione Piemonte, riteniamo sia la soluzione ottimale" ha aggiunto il primo cittadino di Stresa. "Al ministero preme conoscere, seppur sommariamente, una cifra di massima sul capitale necessario per i lavori", per questo motivo "nelle prossime settimane chiederò un incontro con Monterosa 2000", la società incaricata di redigere lo studio di fattibilità. Per la ricostruzione non si potranno invece usare i 200 milioni che il ministero metterà a disposizione per gli impianti di risalita e innevamento, perché destinati ai gestori degli impianti stessi. All'incontro non ha preso parte il ministro Daniela Santanchè, a Milano per le esequie di Silvio Berlusconi: la sindaca Severino si è confrontata con il capo di gabinetto del ministro, Erika Guerri, e con altri dirigenti del dicastero.