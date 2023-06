Furti seriali nelle scuole, 5 arresti a Venaria

Furti seriali nelle scuole: ben 29 in 10 diversi istituti scolastici. Non solo. Detenzione e spaccio di droga, sequestro di persona a scopo di estorsione. I Carabinieri hanno arrestato a Venaria Reale 5 persone, di cui 3 in carcere e 2 ai domiciliari, nell'ambito dell'operazione denominata “Divina commedia”. Si tratta di cittadini italiani di età compresa tra i 19 e i 38 anni, tutti residenti a Venaria Reale, con precedenti di polizia. I 29 furti sono avvenuti tra dicembre 2021 e aprile 2022: rubati una trentina di tablet utilizzati per la didattica a distanza, vario materiale informatico e denaro contante contenuto nei distributori automatici di snack e bevande, per un valore complessivo di circa 5mila euro.

Il sequestro di persona e lo spaccio

Il sequestro si persona sarebbe invece avvenuto nella notte del 29 ottobre del 2022: vittima, un 25enne di Venaria, a scopo di estorsione. Accertata, riferiscono i Carabinieri, anche la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ivrea e condotta dai carabinieri della sezione operativa del Nor di Venaria Reale, è tutt’ora in fase di indagini preliminari.