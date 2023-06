Furto in abitazione a Villavernia, arrestato marocchino

Avrebbe rubato un server e una cassa acustica dal valore di 1500 euro. Per questo motivo i Carabinieri di Tortona, in provincia di Alessandria, hanno arrestato un 19enne di origini marocchine accusato di furto aggravato in abitazione. Il furto sarebbe stato portato a termine in un'abitazione di Villalvernia; grazie alle immagini delle telecamere di

videosorveglianza della casa è stato possibile emanare l'identikit del 19enne che è stato fermato dai Carabinieri di Cassano Spinola. Il 19enne avrebbe ammesso la propria responsabilità e avrebbe fatto recuperare quanto rubato. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere.