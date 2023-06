Ad Alessandria oltre 5mila ispezioni Gdf in 18 mesi

E' stato celebrato al Comando provinciale di Alessandria il 249esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Il comandante, Massimiliano Pucciarelli, ha tracciato il bilancio delle attività dal gennaio 2022 al maggio 2023. Complessivamente sono stati eseguiti oltre 5mila interventi ispettivi e 581 indagini contro illeciti economico-finanziari e infiltrazioni della criminalità. "Un impegno a tutto campo - ha detto Pucciarelli - a tutela di famiglie e imprese, destinato a intensificarsi per garantire la corretta destinazione delle risorse del Pnrr. Sono state accertate frodi per quasi 1,8 milioni, scovati 91 evasori totali, 167 lavoratori in nero o irregolari, e denunciate per reati tributari 109 persone. Sono stati anche sequestrati beni per oltre 9 milioni". "Sul fronte della spesa pubblica - ha aggiunto - sono state fatte 110 indagini delegate, con 202 denunciati e segnalati alla Corte dei conti dopo l'accertamento di danni erariali per oltre 2,6 milioni. Sono inoltre state scoperte frodi per spesa previdenziale e assistenziale per più di 1,2 milioni. Per il reddito di cittadinanza sono stati fatti 79 controlli, trovando contributi indebitamente percepiti per poco meno di 70 mila euro con 69 persone finite nei guai. In tema di appalti sono state monitorate procedure contrattuali per oltre 30 milioni, di cui quasi 130 mila riferibili a investimenti finanziati con risorse Pnrr. E ancora sono stati fatti 11 arresti per droga".