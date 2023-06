Giornata del rifugiato, Mole illuminata di blu

Domani 20 giugno alle 21.45 la Mole sarà illuminata di blu.

La Giornata Mondiale del Rifugiato si ripete dal 2017 ed è un appuntamento fisso; coinvolge 15 città italiane, che illumineranno i loro monumenti simbolo a supporto della campagna “Hope away from home”, lanciata dall'UNHCR per promuovere la solidarietà e la comprensione dei confronti dei rifugiati e dei richiedenti asilo.

“Nel corso del 2022 - spiega Jacopo Rosatelli, assessore alle Politiche sociali e ai diritti - Torino ha messo a disposizione 1800 posti di accoglienza per minori non accompagnati, persone adulte e nuclei familiari. Il nostro impegno è di creare un futuro più inclusivo e sostenibile per tutti”.