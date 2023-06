Gli Africa Unite tornano a Torino con una nuova formazione

Tornano a Torino dopo otto anni gli Africa Unite, in concerto domenica 2 luglio sul palco dello Spazio 211 Open air. Il gruppo reggae, nato a Pinerolo nel 1981, presenterà una nuova formazione con il ritorno della sezione fiati. L’esibizione fa parte del tour “Perché non è fortuna”. In scaletta i brani dell’ultimo album ononimo e alcuni evergreen. La band è stata formata da Bunna e Madaski subito dopo la scomparsa di Bob Marley. Nel 2022, per celebrare i 40+1 anni di attività, la band ha pubblicato l’album Non è fortuna anticipato dal singolo omonimo.