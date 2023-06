Gli effetti delle piogge: giardini invasi dalle erbacce e scorci lussureggianti

Il telespettatore Vito ha descritto nel suo video la situazione dei giardini attorno a corso Novara a Torino e ci scrive: “Vorrei portare qui i miei nipoti per evitare che stiano in casa tutto il giorno a giocare con il telefono, ma vista la situazione sono costretto ad andare in macchina in altre zone di Torino. Queste aree verdi in città sono fondamentali, soprattutto d’estate”.