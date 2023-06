Grandine e temporali, allagamenti nella periferia ovest di Torino. Foto e video

Danni e allagamenti nella zona ovest di Torino. I temporali di sabato 3 giugno hanno creato qualche disagio tra la periferia del capoluogo, Grugliasco e Collegno, con numerosi interventi dei Vigili del Fuoco.

Nel negozio di Decathlon l’acqua si è infiltrata dal soffitto, rendendo necessaria l'uscita di tutti i clienti e la chiusura temporanea per riparare i danni. Acqua anche all'interno del vivaio Viridea, colpito da una violenta grandinata. Un albero è caduto sulla strada tra Pianezza e Collegno in direzione Ikea, strade allagate a Trofarello e a Collegno.

Le previsioni

Dall'Arpa, l'agenzia regionale per l'Ambiente, non si segnalano però particolari criticità: per la giornata di domenica 4 giugno è segnalato un livello di allerta gialla, con “marcata instabilità, alternanza di momenti più asciutti e rovesci e temporali che potranno risultare ancora localmente forti ed associati a grandinate e raffiche di vento sostenute”.