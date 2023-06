Hackerati i test di ammissione al Politecnico

Aggirati i controlli di sicurezza per i test di ammissione ai corsi universitari del Politecnico. I risultati, spiega il rettore Guido Saracco, erano inaspettatamente alti, in particolare per gli studenti extra Ue. La falla sarebbe nel sistema online, il cosiddetto "proctoring", gestito dal consorzio interuniversitario Cisia.

In attesa di risolvere il problema, l'ateneo ha deciso di assegnare una offerta formativa aggiuntiva sulle materie di base del primo anno a chi viene da fuori Europa e poi un ulteriore test.