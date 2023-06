I 60 anni dello stabilimento Michelin di Cuneo. Gli investimenti previsti

Compie 60 anni lo stabilimento Michelin di Cuneo, il più importante nell'Europa occidentale del colosso francese, specializzato nella produzione di pneumatici per auto. L'anniversario è stato festeggiato a Torino, alla Nuvola Lavazza, dove Michelin ha quantificato in 315 milioni i fondi investiti in Italia dal 2018. Oltre a Cuneo, dove lavorano 2300 dipendenti, l'altro pilastro è lo stabilimento di Alessandria, dove si producono pneumatici per camion e mezzi agricoli.

Gli investimenti previsti

"Lo stabilimento di Cuneo ha, nel tempo, soddisfatto una serie di requisiti che determinano la redditività di un sito industriale. I team hanno stimoli e i mezzi per continuare a costruire il futuro del sito", ha detto Simone Rossi, direttore dello stabilimento di Cuneo. Proprio nell'impianto nella Granda si stanno sviluppando nuove soluzioni al fine di ridurre l'impatto ambientale. Un cammino che passa anche dalle 36 presse elettriche che hanno già consentito di risparmiare 4.000 tonnellate di CO2, e un nuovo impianto di trigenerazione ad alta efficienza operativo dal 2024 consentendo di coprire il 97% del fabbisogno energetico dello stabilimento di Cuneo. Inoltre, attraverso l'integrazione di queste soluzioni e impianti, dal 2024 il sito produttivo avrà a disposizione il 16% dell'energia proveniente da fonti rinnovabili.

Un laboratorio per l'innovazione

Il 21 giugno Michelin inaugurerà all'interno dello stabilimento di Cuneo un laboratorio d'innovazione, che avrà la funzione di fornire un supporto strategico e operativo nell'ottica dell'Industria 4.0. Si tratta di un hub del Competence industry manufacturing 4.0 di Torino, uno degli otto centri di competenza nazionali ad elevata specializzazione promossi dal ministero dello Sviluppo economico, riconosciuto come polo d'eccellenza nell'ambito della trasformazione tecnologica delle imprese con la diffusione di tecnologie e competenze dell'Industry 4.0. Le tematiche in corso di sviluppo presso Michelin Cuneo saranno i sistemi a guida autonoma interni ed esterni; i sistemi di analisi vibrazionale e manutenzione predittiva per macchinari di produzione; i sistemi di visione basati su machine learning; i sistemi robot per applicazioni industriali; e i sistemi di esecuzione della produzione.