I Presidente Cirio a Roma intasca le promesse del governo

C'è anche la possibilità di trasferire gli investimenti dal Pnrr all’edilizia sanitaria tra gli strumenti sul tavolo dell'incontro avvenuto tra il presidente della Regione Cirio e il Ministro della salute Schillaci. Nella giornata romana del governatore si è parlato anche della copertura nei prossimi dieci anni dei ristori per la pandemia, e della possibilità di ancorare il fondo sanitario al Pil.

Tra i dossier più urgenti, quello della carenza del personale, sia specialistico che dei medici di base. Il Ministro Schillaci ha confermato che già quest’anno saranno 20 mila i posti per l’accesso alla facoltà di medicina, 5 mila in più rispetto al 2022.

Dalla sanità all'economia. Altro tavolo aperto quello con il Ministro delle imprese Urso, con il quale è stato stabilito invece che per la prima volta le Regioni saranno coinvolte nelle politiche nazionali sull’automotive.

Inoltre dal governo arriva la conferma che il dialogo con Intel, che avrebbe dato il via a forti investimenti in Germania, in realtà non si è mai interrotto, e l'azienda continua a guardare con attenzione anche all'Italia. "Il Piemonte rimane in campo grazie anche a una candidatura forte " ha assicurato il governatore, che vuole lasciare accesa la speranza di un investimento all'ombra della Mole