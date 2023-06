Il 14 luglio riapre il Forte di Exilles

Il Forte di Exilles riapre le porte dal 14 luglio al 30 settembre 2023. Più giorni, più spettacoli e attività, più visite guidate: dopo il successo dell’estate 2022, la fortezza incrementa la propria ricettività turistica. Il Comune di Exilles ha rinnovato l’affidamento alla cordata che vede come capofila l’associazione Revejo, organizzatrice del festival Borgate dal vivo. Accanto a loro l’Associazione amici del forte, cui sono affidate l’accoglienza dei turisti e le visite guidate, e Tangram teatro, che porterà alcuni dei suoi spettacoli. Completa il gruppo il Comune di Exilles, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo e Fondazione sviluppo e crescita CRT + Risorse. La fortezza, assieme a Fenestrelle e Vinadio, costituisce uno dei più impressionati esempi di architettura militare sabauda, a protezione dei passi alpini dalle ricorrenti invasioni francesi. Il Forte di Exilles venne edificato nel Medioevo e ricostruito all'indomani delle guerre napoleoniche.

I numeri del 2022

Lo scorso anno, in poco più di un mese di apertura, sono stati quasi ottomila i visitatori, tra turisti e pubblico degli spettacoli, con una media sempre superiore alle 100 presenze giornaliere, cresciuta a oltre 200 nell’ultima settimana di agosto. Le previsioni per il 2023 puntano quindi a incrementare le cifre, a partire da un periodo di apertura di due mesi e da una crescita delle attività, con nove eventi dal vivo tra teatro, musica, circo contemporaneo e spettacoli per famiglie, inclusi nomi di richiamo nazionale come Luca Ward, Raphael Gualazzi e Simona Molinari, la Bandakadabra, Massimo Popolizio e Fabrizio Bosso. Si aggiunge, inoltre, un maggiore intervento sugli spazi museali con due allestimenti.

Le iniziative

Dal 14 luglio a fine agosto sarà visitabile la mostra fotografica “Va’ sentiero - Uno sguardo lungo 8.000 km”, racconto del “trekking più lungo del mondo” lungo il Sentiero Italia, che attraversa tutto lo Stivale percorrendo le montagne italiane per 7.850 km, venti regioni e 364 tappe. Per tutto il periodo di apertura sarà invece fruibile all’interno della cappella del Forte la mostra “Best friends” dell’artista Riccardo Ten Colombo, una serie di ritratti di animali in stile geometrico. Il Forte di Exilles sarà anche tappa della

Festa del Piemonte voluta dal Consiglio regionale. Il 14 luglio, in parallelo con l’inaugurazione, tornerà infatti visitabile la mostra “Resti di storia, memorie militari in Alta Valle di Susa”, curata dallo storico Eugenio Garoglio. A seguire, lo stesso Garoglio terrà un intervento dal titolo “Dal Forte di Exilles alla battaglia dell’Assietta: storia di un anniversario”. Le celebrazioni si chiuderanno il 16 luglio con il concerto della fanfara della Brigata alpina “Taurinense”.

I costi

Una crescita di attività e impegno significa anche una maggiore esigenza economica. Se infatti gli investimenti per il 2022 sono stati di 80mila euro, quelli per il 2023 ammontano a 110mila euro. Allo stesso tempo l’intenzione è quella di non gravare sui visitatori. L’accesso e la visita della struttura restano liberi negli orari di apertura diurni. Sono a pagamento, oltre agli spettacoli, le visite guidate, che permettono di accedere a un ventaglio più ampio di settori, che sono previste in alcuni casi anche in suggestivi orari notturni.

Programmazione biennale

“L’apertura della stagione al forte di Exilles aggiunge un tassello che mancava”, sottolinea Vittoria Poggio, assessore alla Cultura della Regione Piemonte. "Con questa programmazione la nostra regione è infatti sempre più multicentrica e con una copertura capillare di eventi su tutti i territori. Contiene anche la novità di una pianificazione spalmata su due anni che consente l’applicazione di criteri manageriali senza ricorrere ad affidamenti troppo ravvicinati. Quest’anno coroniamo il sogno di rianimare una delle perle del Piemonte, da sempre attrattore di turismo e attività economiche". “Siamo fiduciosi che l’apertura del forte possa aiutare a sviluppare il turismo in questa parte di valle, che è sempre stata più debole rispetto ad altre zone”, aggiunge Michelangelo Castellano, sindaco di Exilles. “Arrivare a un affidamento quinquennale permetterebbe di sviluppare una progettazione di più lungo periodo e pensare all’apertura primaverile, per poter lavorare sul coinvolgimento delle scuole”.