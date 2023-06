33mila studenti piemontesi chiamati all'esame di maturità

Sono quasi 33mila gli studenti Piemontesi chiamati a superare l'Esame di Stato, il cosiddetto esame di maturità. L'appuntamento è fissato per il 21 giugno alle 8.30 quando inizierà la prima prova, uguale per tutti, ovvero il tema di italiano. La seconda prova invece sarà centrata sulle competenze in uscita e sui nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non sulle discipline. Si tratta, quindi, di un’unica prova integrata in cui il Ministero fornisce la “cornice nazionale generale di riferimento” e le commissioni costruiscono le tracce declinando le indicazioni ministeriali secondo lo specifico percorso formativo attivato dalla scuola. La terza è il tradizionale colloquio.

Secondo i dati dell'Ufficio scolastico regionale (Usr), il 54% degli studenti chiamati all'esame risiede in provincia di Torino. Seguono Cuneo (14%), Alessandria (9%), Novara (8%), e poi Asti, Vco e Vercelli con il 4% ciascuna. Chiude Biella con il 3%. Metà dei candidati viene dai licei, il 33% dagli istituti tecnici e il restante 17% dai professionali. Le commissioni che dovranno valutare i ragazzi sono quasi 900.

Il direttore dell'Usr Stefano Suraniti rivolge il consueto messaggio di auguri ai candidati: "Desidero rivolgere un caro saluto alle studentesse e agli studenti che si preparano ad affrontare l’atto conclusivo del loro percorso di formazione. Non esiste intellettuale, professore o professoressa, non vi è filosofo contemporaneo o fisico o matematico italiano, che non sia stato chiamato a superare questo esame. Ed è bene che sia così; è qualcosa che ci unisce e ci accomuna. Il mio augurio sincero è che riusciate davvero, attraverso l’esame di maturità, a raccontare con passione chi siete diventati in questi anni ricordando con le parole di H. L. Bergson che ‘Esistere significa cambiare, cambiare significa maturare, maturare significa continuare a creare sé stessi incessantemente’".