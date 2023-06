Il caldo ha le ore contate. In arrivo grandine, temporali e calo delle temperature

Un'area di bassa pressione sull'Europa nordorientale si estende verso sudovest causando un leggero calo barico sul Piemonte con rovesci e temporali più diffusi e un primo calo termico. Domani, giovedì, una saccatura nordatlantica si avvicinerà all'arco alpino ed evolverà in una circolazione depressionaria chiusa sul mar Ligure nel pomeriggio di Venerdì, determinando instabilità su tutta la regione una sensibile diminuzione delle temperature.

Oggi il cielo è irregolarmente nuvoloso, con ampie schiarite nelle ore centrali del giorno in pianura; addensamenti più consistenti a ridosso delle Alpi, in nuova estensione a tutta la regione in serata.

Precipitazioni: rovesci e temporali sparsi in attivazione sui rilievi, tra deboli e moderati in estensione alle zone pedemontane adiacenti prima e sulla pianura Cuneese, e Torinese poi.

Domani sono previsti rovesci diffusi su tutte le aree alpine già dal mattino con picchi localmente moderati o forti. Nel corso della giornata estensione delle precipitazioni alle aree pedemontane e poi a tutta la regione.

Sempre per domani sono previste probabili grandinate.