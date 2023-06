Il Consiglio dei Ministri impugna la Legge di Bilancio regionale

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, ha impugnato la legge della Regione Piemonte relativa al "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025", in quanto - si legge nel provvedimento del governo - "talune disposizioni, si pongono in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione sulle competenze locali e quelle statali. Era già successo in passato con altre leggi regionali, ad esempio quella sulla revisione urbanistica.

«E’ un atto ampiamente previsto. Non è l’impugnativa del bilancio, ma di un singolo articolo, il numero 8, su cui da mesi sono in corso interlocuzioni con il governo - ha precisato l'assessore al bilancio Andrea Tronzano - Si tratta di una scelta pienamente legittima, nel rispetto della normativa vigente. L’obiettivo ora è giungere a una condivisione che possa portare al superamento dell’impugnativa».

L'articolo che viene constestato dal governo riguarda la possibilità di spalmare fino al 2032 il trasferimento alle aziende sanitarie regionali delle risorse, per un totale di 1,5 miliardi di euro, necessarie per coprire i ritardi nei tempi di pagamento dei propri fornitori.

Un accordo - si legge nella nota dell'assessorato - siglato dalla precedente amministrazione che prevedeva nei primi anni una rata bassa, e a partire dal 2023 un suo incremento a oltre 200 milioni ogni anno, gravando così la maggior parte della spesa proprio su quest’ultimo periodo. La Regione ha stabilito, appunto con l’articolo 8, di portare al 2032 il completamento del fondo riducendo così a circa 90 milioni di euro la cifra destinata per questo scopo ogni anno, senza diminuire il budget totale destinato alle aziende sanitarie.