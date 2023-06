Il Cus Torino trionfa ai Campionati nazionali universitari di Camerino. Ecco tutti i vincitori

"Sogniamo di riportare questa manifestazione a Torino”

Grande la soddisfazione della delegazione, tra le più numerose presenti a Camerino con 120 rappresentanti tra atlete e atleti, tecnici e dirigenti accompagnatori.

“Un altro grande momento per lo sport universitario torinese e nazionale - ha commentato il presidente cussino Riccardo D’Elicio. - E’ stata un’edizione ricca di soddisfazione sia dal punto di vista organizzativo, che della coesione del gruppo e dei risultati. Un ringraziamento va a tutte le atlete, gli atleti, i tecnici e i dirigenti che hanno preso parte a questa bellissima manifestazione, e alle società che hanno permesso loro di farlo. Sono sempre più convinto che i CNU non siano solo un’esperienza sportiva ma soprattutto umana che serve a promuovere i nostri atenei e la città di Torino a forte vocazione universitaria. Un sogno come Presidente: quello di riportare questa manifestazione a Torino. Sono infatti sicuro che con l’aiuto di UniTo e PoliTo, della Regione Piemonte e della Città potremo richiederli alla FederCusi."

Le medaglie



ATLETICA

ORO Sara Verteramo (SUISM – Università degli Studi di Torino) nel getto del peso

ORO Gioele Buzzanca (SUISM – Università degli Studi di Torino) nel lancio del disco

ARGENTO Samuele Masiani (SUISM – Università degli Studi di Torino) nel lancio del disco

ARGENTO Erika Paris (Chimica e Tecnologie Chimiche – Università degli Studi di Torino) nel lancio del giavellotto

BRONZO Enrico Oddone (Economia e Management – Università degli Studi di Torino) nei 5000 mt

BRONZO Gioele Buzzanca (SUISM – Università degli Studi di Torino) nel lancio del peso



CALCIO A 5 MASCHILE

BRONZO per la formazione maschile dei mister Tommaso Mortara e Fabio Scamorcia con: Lorenzo Garofano (SAA – Università degli Studi di Torino), Mattia Caporaso (Studi Storici – Università degli Studi di Torino), Davide Guzzi (SUISM – Università degli Studi di Torino), Alessandro Patti (Scienze economico, sociali e matematico-statistiche – Università degli Studi di Torino), Francesco Corrieri (SAA – Università degli Studi di Torino), Giuseppe Cerone (Scienze economico-sociali e matematico-statistiche – Università degli Studi di Torino), Consolato Schiavone (Elettronica e Telecomunicazioni – Politecnico di Torino), Walid Assouli (Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino), Ettore Favole (Scienze della Comunicazione – Università degli Studi di Torino)

JUDO

ORO Francesco Cargnelutti (Scienze Internazionali dello Sviluppo e della Cooperazione – Università degli Studi di Torino) nella cat. – 66 kg

ORO Erica Simonetti (SUISM – Università degli Studi di Torino) nella cat. + 78 kg

ORO Ludovica Franzosi (SUISM – Università degli Studi di Torino) nella cat. – 70 kg

ORO Michela Fiorini (SUISM – Università degli Studi di Torino) nella cat. – 48 kg

BRONZO Luca Rubeca (SUISM – Università degli Studi di Torino) nella cat. – 73 kg

BRONZO Simona Posillipo (Chimica – Università degli Studi di Torino) nella cat. – 78 kg

BRONZO Cristina Ara (Architettura – Politecnico di Torino) nella cat. – 63 kg

BRONZO Lucrezia Carletti (Ingegneria Biomedica – Politecnico di Torino) nella cat. – 48 kg

KARATE

ORO Federica Schicchi (Chimica – Università degli Studi di Torino) nella cat. -50 kg

LOTTA

Lotta femminile

ORO Lisa Galvagni (Matematica – Università degli Studi di Torino) nella cat. 60 kg

ARGENTO Althea Secchi (Scienze Biologiche – Università degli Studi di Torino) nella cat. 70 kg

Lotta stile libero

ORO Jouya Ebrahimimehraban (Ingegneria Ambientale e del Territorio – Politecnico di Torino) nella cat. 80 kg

ORO Luca Russo (Ingegneria Meccatronica – Politecnico di Torino) nella cat. 90 kg

ORO Francesco Gorgone (SUISM – Università degli Studi di Torino) nella cat. 120 kg

Lotta greco romana

ORO Giuseppe Christian Caniglia (SUISM – Università degli Studi di Torino) nella cat. 70 kg

ORO Luca Russo (Ingegneria Meccatronica – Politecnico di Torino) nella cat. 90 kg

BRONZO Francesco Gorgone (SUISM – Università degli Studi di Torino) nella cat. 120 kg

RUGBY A 7 MASCHILE

ORO per i ragazzi guidati da coach Filippo Bianco e Salvatore Fusco con: Andrej Bogdan Andreica (Scienze Politiche e Sociali – Università degli Studi di Torino), Christian Sangiorgi (Scienze Forestali e Ambientali – Università degli Studi di Torino), Matteo Canzani (Ingegneria Fisica – Politecnico di Torino), Samuele Cravero (Ingegneria Biomedica – Politecnico di Torino), Matteo Cruciani (Veterinaria – Università degli Studi di Torino), Enrico Monfrino (Nanotechnologies for ICT – Politecnico di Torino), Edoardo Parlanti Garbero (Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino), Edward Reeves (SUISM – Università degli Studi di Torino), George Reeves (Capitano – SUISM – Università degli Studi di Torino), Lorenzo Tucconi (SUISM – Università degli Studi di Torino), Francesco Carlino (Ingegneria Informatica – Politecnico di Torino), Alessandro Paltanin (Chimica e Tecnologie Chimiche – Università degli Studi di Torino)



SCHERMA

ARGENTO Marzia Cena (Economia Aziendale – Università degli Studi di Torino) nella spada

TAEKWONDO

BRONZO Carlotta Bonetto (Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Torino) nella cat. 57 kg

TENNIS

ORO Andrea Cherchi (Ingegneria Gestionale – Politecnico di Torino) – Andrea Cardella (SUISM – Università degli Studi di Torino) nel doppio maschile

BRONZO Davide Aschieri (Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Ambientale – Politecnico di Torino) – Daniele Iamunno (Lingue dell’Asia e dell’Africa per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale – Università degli Studi di Torino) nel doppio maschile

BRONZO Davide Aschieri (Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Ambientale – Politecnico di Torino) nel singolo maschile

BRONZO Beatrice Ottone (Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione – Università degli Studi di Torino) nel singolo femminile

BRONZO Beatrice Ottone (Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione – Università degli Studi di Torino) – Federica Joe Gardella (Architettura, Storia e Progetto – Politecnico di Torino) nel doppio femminile.