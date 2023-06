Il distretto aerospaziale piemontese al Paris Air Show

Diciassette piccole e medie imprese espressione del distretto aerospaziale piemontese, una filiera completa in tutti i comparti dell'aeronautica, della difesa, dello spazio. E' la presenza della regione al Paris Air Show, che può contare su uno spazio espositivo di 200 mq all'interno della fiera in corso fino al 25 giugno a Le Bourget.

L'aerospazio in Piemonte

Il Piemonte ospita sul proprio territorio grandi player dell’industria aerospaziale - Leonardo, Ge Avio Aero, Thales Alenia Space, Altec, Collins Aerospace – e un nucleo di oltre 350 Pmi: un comparto che registra un fatturato complessivo di 7 miliardi di euro e impiega oltre 22 mila addetti, detenendo il 20% delle esportazioni italiane del settore. All’interno dello spazio espositivo è stato allestito un percorso mostra in cui le aziende propongono alla committenza internazionale prodotti e tecnologie di ultima generazione, dai componenti meccanici alle soluzioni per il trasporto dei fluidi, dalle soluzioni per l'ottimizzazione della supply chain alle linee di assemblaggio di strutture integrate, fino ai sistemi per l’assemblaggio e la manutenzione di aeromobili.

Gli sviluppi futuri

La presenza al Paris Air Show è anche l'occasione per coinvolgere la comunità internazionale del settore nei prossimi Aerospace & Defense Meetings, la business convention per l’aerospazio organizzata in Italia che torna a Torino con la nona edizione dal 28 al 30 novembre. La Francia è tra i primi tre partner commerciali di settore del Piemonte in ambito europeo rappresentando uno sbocco di primaria importanza per le Pmi regionali, data la prossimità geografica e la storicità delle relazioni. “In Piemonte quello dell’aerospazio è un settore strategico, come dimostrano i numeri del comparto che conta oltre 300 aziende, 20 mila addetti, 7 miliardi di giro d'affari di cui circa il 70 per cento destinato ai mercati esteri – spiega il Presidente del Piemonte Alberto Cirio - Abbiamo grandi imprese e pmi che collaborano in una logica di filiera che troverà ulteriore slancio con la realizzazione della Città dell'aerospazio, di cui la prima pietra è fissata in autunno. Qui imprese, start up, università e poli di ricerca lavoreranno insieme per unire sempre di più manifattura e innovazione, ricerca e produzione in un settore nel quale il Piemonte gioca la sua partita a livello mondiale”.