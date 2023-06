Il generale Figliuolo, torinese d'adozione, commissario per la ricostruzione della Romagna

Il generale Paolo Francesco Figliuolo, indicato come commissario straordinario per la ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna, è molto legato a Torino, dove ha trascorso gli anni della formazione e una buona parte della carriera militare. A Torino vivono la moglie Enza ed i figli, oltre al fratello Giuseppe, dirigente di Stellantis a Mirafiori.

Al termine del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha fatto il suo nome, che già circolava da tempo. «La struttura commissariale per la ricostruzione in Emilia-Romagna, nelle Marche e in Toscana, sarà guidata dal Generale Francesco Paolo Figliuolo, a cui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro».

La nomina arriva a quasi due mesi dalla tragedia. Figliuolo sarà in carica per cinque anni, prorogabili per altri cinque e avrà come sub commissari i governatori delle tre regioni colpite dall'alluvione: in primisi Stefano Bonaccini per l'Emilia-Romagna, a lungo tra i papabili per la carica, ma anche Eugenio Giani per la Toscana e Francesco Acquaroli per le Marche. Per quanto riguarda le risorse il governo spera nella possibilità di accedere Pnrr.

Il generale Figliuolo è anche comandante del COVI, il Comando operativo di vertice interforze, e manterrà entrambi i ruoli. Contemporaneamente commissario per la ricostruzione e capo del vertice interforze.

Nato nel 1961 a Potenza, Il generale Francesco Paolo Figliuolo, è noto al grande pubblico per aver diretto la campagna di vaccinazione contro il Covid, nominato dall'allora premier Mario Draghi

Figliuolo ha preso a Torino una delle sue tre lauree: Scienze Strategiche e conseguente Master di 2° livellon. E' anche laureato in Scienze Politiche all’Università di Salerno e in Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Università di Trieste.

Tra il 2004 e il 2005 come colonnello è stato responsabile del contingente italiano in missione in Afghanistan; dal 2014 al 2015 generale di divisione al comando delle forze NATO in Kosovo, poi Capo Reparto Logistico dello Stato maggiore dell’Esercito tra 2015 e 2016. Nel 2018 diventa generale di corpo d’armata.