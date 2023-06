Il granata Pellegri segna ma non basta, gli azzurrini sconfitti dalla Francia

Sconfitta - non senza polemiche per un gol realizzato allo scadere non convalidato dall'arbitro - per l'Italia contro la Francia all'esordio nell'Europeo Under 21. Gli azzurrini hanno perso 2-1, puniti dalla rete di tacco di Kalimuendo al 23esimo del primo tempo e dalla rete di Barcola al 17esimo della ripresa, favorita da un errore in disimpegno di Udogie.

Del granata Pellegri, di testa al 36esimo del primo tempo, il gol del momentaneo 1-1. La squadra di Nicolato, che tornerà in campo domenica contro la Svizzera, resta così ferma a zero nel Gruppo D. Nell'altra gara del girone gli elvetici hanno battuto la Norvegia 2-1.