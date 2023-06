Il grande cuore di Savigliano. Un conto per aiutare la famiglia della donna morta di parto

Gara di solidarietà dopo la tragedia avvenuta all'ospedale di Savigliano, con la morte di parto di una mamma di origine marocchine. La donna è stata colpita da una gravissima emorragia dopo la nascita della sua quarta bimba, che sta bene. Il papà, Yassine, è disperato. Subito però a Savigliano si è scatenata una gara per aiutarlo: in poche ore, per la famiglia colpita dal lutto, sono stati raccolti 8.250 euro. Una storia di ordinaria solidarietà, che non pare destinata a fermarsi: gli organizzatori hanno perciò deciso di allargare la sottoscrizione, aprendo un nuovo conto presso la Cassa di risparmio di Savigliano, dove sarà possibile continuare a versare ancora. Il conto è già attivo, le coordinate sono quelle indicate nella foto. Dagli organizzatori, e dalla famiglia, un grande "grazie".