Il messaggio del Papa in orbita con il satellite degli studenti del Politecnico di Torino

Era stato inciso ad alta miniaturizzazione dal Cnr su un nanobook, cioè una lastra quadrata di silicio di appena 2 millimetri di lato. Ora il messaggio di pace e di speranza di Papa Francesco ha lasciato la Terra ed è in orbita. Sono stati gli studenti del Politecnico di Torino a progettare il satellite e ad assistere dall'aula magna dell'ateneo al lancio del razzo Falcon 9, partito da Vandenberg, in California, alle 23.35 ora italiana.

L'iniziativa è stata voluta dal Dicastero della Comunicazione della Santa sede.

Il messaggio del pontefice si intitola ''Perché avete paura? Non avete ancora fede'' e racchiude immagini e parole del 27 marzo 2020, quando il papa, in piena pandemia, pregò per l'umanità in una piazza San Pietro deserta. Il satellite è anche dotato di un trasmettitore radio e potrà quindi inviare a terra messaggi di pace e speranza del papa in italiano, inglese e spagnolo.

Intervista a Sabrina Corpino Politecnico di Torino di Simona Tanzini