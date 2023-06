Il PM chiede 10 anni per Gregory Gucchio, imputato per l'omicidio di Andrea Maiolo. VIDEO

Dieci anni di condanna: è questa la richiesta di pena emessa dal pubblico ministero al termine della requisitoria del processo con rito abbreviato a carico Gregory Gucchio. Il 22enne è accusato dell’omicidio volontario di Andrea Maiolo, avvenuto nell’agosto dello scorso anno a Biella, davanti alla pasticceria le tre a di viale Macallè, di fronte allo stadio Lamarmora.

La lite

Una coltellata in pieno petto, al termine di una lite tra la vittima e la sorella Alessia: Gucchio, che era il fidanzato della ragazza, era intervenuto per difendere la giovane quando ha estratto un coltello dalla cucina. Un gesto di impeto su cui si sono contrante le perizie presentate durante il processo.

La perizia

Secondo l’accusa il giovane sarebbe stato in grado di intendere e di volere, mentre per la difesa andrebbe riconosciuto un vizio parziale dovuto al forte stress e alle tensioni che si vivevano nella pasticceria. Per questo è stata richiesta un’ulteriore perizia: la giudice si è riservata di decidere in camera di consiglio e, nel caso la richiesta fosse accolta, potrebbe essere effettuata prima della sentenza, prevista per settembre.