Il Politecnico tra le migliori università del mondo

Il Politecnico di Torino si

posiziona tra i Top 17% tra gli Atenei Internazionali della

classifica universitaria QS World University Rankings,

migliorando nettamente il risultato dell'edizione precedente in

cui si collocava al TOP 23%. Il Politecnico di Torino si

avvicina al TOP 250, scalando ben 73 posizioni dal precedente

325° posto e collocandosi al 252° posto a livello

internazionale: un risultato che assume maggiore rilevanza, alla

luce delle 97 nuove università entrate nel ranking che portano a

oltre 1500 gli Atenei presenti in classifica.

Guardando il risultato raggiunto nei singoli indicatori, il

222° posto e le 14 posizioni scalate rafforzano la crescita

dell'Ateneo in Citations per Faculty, l'indicatore che esprime

la valorizzazione delle citazioni ricevute dalle pubblicazioni

scientifiche prodotte dalle ricercatrici e dai ricercatori del

Politecnico.

Fondamento di QS World University Rankings è Academic

Reputation, l'indicatore che valuta le università sulla base

della reputazione che essi hanno in ambito accademico

internazionale: il Politecnico di Torino migliora la 232

posizione della scorsa edizione, portandosi al 225° posto a

livello mondiale, risultando 8° tra le Università italiane.

L'Employer Reputation, che misura l'opinione dei datori di

lavoro sulla preparazione di Laureati del Politecnico, vede

l'Ateneo mantenere il Top 200 con la 194° posizione mondiale,

che corrisponde al 2° posto a livello nazionale.

Il Politecnico, inoltre, migliora lo score in International

Students, con cui si valuta la capacità di attrarre di studenti

internazionali, che consente di migliorare di 18 posti il

risultato ottenuto in QS 2023 e portarsi al 313° posto al mondo

e al secondo in Italia La qualità della produzione scientifica,

già trattata prima, viene sottolineata anche dal nuovo

indicatore International Research Network - IRN, che misura il

tasso di citazioni ottenuto da pubblicazioni con coautori

internazionali, e in cui il Politecnico entra al 313° posto a

livello mondiale, 16° in Italia.

In Qs World University Rankings 2024 viene introdotto anche

un nuovo indicatore che misura l'impatto sociale e ambientale,

dove l'Ateneo si posiziona tra i TOP 10 Atenei italiani, 263° al

mondo.

"L'eccellente performance raggiunta in QS World University

Rankings 2024 premia gli sforzi finalizzati a garantire

l'elevata qualità della didattica, della ricerca e della terza

missione del Politecnico - afferma il Rettore del Politecnico di

Torino, Guido Saracco - Il risultato di oggi ci spinge a

proseguire con le politiche e le strategie di crescita poste in

essere in questi anni, al fine di continuare a rendere il nostro

Ateneo attrattivo verso studenti, ricercatori e stakeholders che

gravitano attorno al mondo accademico, e sempre attento

all'impatto sul sistema socio-economico e ambientale, tema

centrale del Piano Strategico dell'Ateneo".