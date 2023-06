La commemorazione di Bruno Caccia, il presidente Mattarella: fu uomo rigoroso e tenace

“ Non parlava mai del suo lavoro, quel giorno ci disse che sarebbe successo qualcosa di grosso, stiamo ancora aspettando”, così Guido Caccia, il figlio di Bruno Caccia, il procuratore capo di Torino Bruno Caccia, nel punto in cui il padre venne ucciso alle 23 del 26 giugno dell'83 a poche centinaia di metri dalla sua abitazione con 14 colpi di pistola.

Ancora tanti i punti interrogativi sul perché accadde.

«Uomo rigoroso e tenace, -come ricorda il capo dello Stato Sergio Mattarella con sentite parole di vicinanza della Repubblica alla famiglia, - ha pagato con la vita il costante impegno nell’azione di contrasto ai fenomeni criminali per l’affermazione della legalità, Caccia, da molti descritto come integerrimo, negli anni di piombo era stato protagonista di tanti processi contro le Brigate Rosse, come ricorda l'ex procuratore Giancarlo Caselli, allora suo giudice istruttore: “A lui l'onore ricordandolo di aver restituito alla nostra città l'avvio di un percorso che ha portato alla pacificazione e alla fine del terrorismo”.