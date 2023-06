Il sindaco Lo Russo riceve la bandiera di Special Olympics 2025

Stanno rientrando da Berlino gli atleti piemontesi che hanno partecipato ai giochi mondiali estivi 2023, e il conto alla rovescia per gli Special Olympics di Torino del 2025 è ufficialmente iniziato. Ieri sera a Berlino, durante la cerimonia di chiusura dei giochi, il Sindaco Stefano Lo Russo ha ricevuto la bandiera degli Special Olympics alla presenza del Ministro per lo Sport Andrea Abodi, in un passaggio del testimone tra la capitale tedesca e il capoluogo piemontese. I Giochi Mondiali Invernali Torino 2025 si svolgeranno dall’8 al 16 marzo, coinvolgendo oltre duemila atleti da oltre cento nazioni in otto discipline sportive, che si disputeranno negli impianti sportivi di Torino, Bardonecchia, Sestriere e Pragelato.

Nati negli Stati Uniti negli anni sessanta, gli Special Olympics sono oggi attivi nel mondo in ben 200 paesi e la loro denominazione (Olympics) e linea programmatica sono state ufficialmente ratificate anche dal Comitato Olimpico Internazionale. L’obiettivo è quello di dare l’opportunità di allenarsi e gareggiare in una varietà di sport olimpici anche a bambini e adulti con disabilità intellettive.

“Con gli Special Olympics Word Games – ha detto il Sindaco - la nostra Città si prepara ad ospitare un importante evento sportivo di livello internazionale e, insieme, una comunità che è fonte di ispirazione nella promozione della cultura dell’inclusività e del rispetto. Negli impianti sportivi di Torino e sulle montagne olimpiche della Città metropolitana si sfideranno infatti atlete e atleti con e senza disabilità intellettive, in formazioni miste, offrendo un formidabile esempio di inclusione e di spirito sportivo a beneficio dei più giovani e dell’intera comunità. Ricevere la bandiera sarà dunque un onore e il nostro primo benvenuto agli Special Olympics Word Games che si disputeranno nel 2025. Un anno che si preannuncia di grande sport per la Città che accoglierà anche le Universiadi invernali”.