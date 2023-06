Il Tar blocca la discarica di amianto di Salussola

Il Tar Piemonte ha bloccato il progetto della discarica di amianto a Salussola, in provincia di Biella. La sentenza accoglie il ricorso che era stato presentato dai Comuni vercellesi di Santhià e Carisio. I legali dei due enti, gli avvocati Michele Greco e Marco Briccarello, avevano già assistito i Comuni di Santhià, Tronzano e Cavaglià in un ricorso vinto sia al Tar che al Consiglio di Stato contro l'ampliamento delle discariche in località Gerbido.

Con l'ultima sentenza il Tar ha annullato tutti gli atti impugnati dai Comuni. "Inutile dire - - è il commento del sindaco di Santhià, Angela Ariotti - quanto questa notizia ci renda felici. E' il frutto del tanto, tantissimo lavoro portato avanti in questi anni. Ci siamo battuti duramente e con determinazione, ma oggi sono felice di poter dire che nel futuro

non ci saranno discariche di amianto sul nostro territorio".