Il Toro si arrende all'Inter e perde l'Europa

Il Toro perde con l’Inter nell’ultimo atto del campionato e vede sfumare l’ottavo posto di classifica che avrebbe potuto significare la qualificazione europea. 1-0 per i nerazzurri che si avvicinano così nel migliore dei modi alla finale di Champions.

La squadra di Inzaghi attacca da subito con più convinzione. Dopo cinque minuti Lautaro, lanciato da Lukaku, spreca con un pallonetto nettamente fuori misura.

Al ventesimo la conclusione a botta sicura di Dumfries viene stoppata da Rodriguez , mentre al ‘30 è Schuurs a mettere il piede sul tiro di Lulaku e a salvare la porta di Milinkovic. Il vantaggio, meritato, degli ospiti arriva al ‘36 con un gran sinistro di Brozovic lasciato colpevolmente libero al limite dell’area, ma anche l’intervento del portiere granata non è impeccabile.

Nella ripresa il Toro scende in campo con un altro piglio e al quarto d’ora va vicino al pareggio con Karamoh ma Handanovic si supera. Granata ancora a un passo dal pareggio alla mezzora con Sanabria, ancora grande respinta del portiere nerazzurro che però nel frattempo è diventato Cordaz. L’inter si vede nelle ripartenze e al ‘35 colpisce il palo con Dzeko. Le speranze granata di spengono nel recupero quando Sanabria, a tu per tu con Cordaz, non aggancia l’assist di Schuurs. Finisce così, ma l’Olimpico saluta comunque con un lungo applauso i giocatori del Toro.