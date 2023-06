In bici da Caselette e Avigliana a Villar Focchiardo: parte la Ciclovia Francigena

Da Caselette e Avigliana fino a Villar Focchiardo in bicicletta: il sogno, chiamato Ciclovia Francigena, è diventato realtà. Il percorso cicloturistico segue, come dice il nome stesso, l'antica via Francigena e si innesta nelle grandi ciclovie VenTo, tra Venezia e Torino, di 680 chilomtetri, e AIdA, Alta Italia da Attraversare. Si tratta di oltre 35 chilometri in tutto, i primi due lotti dell'opera, voluti dall'Unione Montana Valle Susa e appena inaugurati.

I prossimi lavori

Nelle prossime settimane, partiranno i lavori di prosecuzione della ciclovia, con l'obiettivo di collegare Villar Focchiardo a Bussoleno, cioè il terzo lotto. Ma l'ambizione vera è arrivare fino al Moncenisio, realizzando un itinerario complessivo da 62 chilometri. A breve, dovrebbe concludersi la progettazione partecipata con i Comuni della Val Cenischia: dopodiché bisognerà cercare i fondi per iniziare a realizzare il quarto lotto, quello conclusivo.