In casa avevano oltre 86 chili di marijuana e hashish. Due arresti nel torinese

I “Falchi ” della Squadra Mobile di Torino , in seguito a una attività antidroga mirata, hanno arrestato due giovani per detenzione di stupefacenti.

Gli agenti hanno eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti dei due sospettati, trovando ingenti quantitativi di hashish e marijuana.

In una abitazione, nella prima cintura di Torino la perquisizione ha portato alla scoperta di 84 chilogrammi di marijuana e 24 panetti di hashish (per complessivi 2,6 chilogrammi), due macchine per il sottovuoto, una macchina sigillante a caldo, tre bilancini elettronici di precisione e svariato materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Nella seconda abitazione, anche questa nella cintura torinese, gli investigatori hanno rinvenuto 23 chilogrammi di resina di hashish, ulteriori 43 panetti di hashish (per oltre 5 chilogrammi complessivi), una pressa idraulica, un frullatore e un impastatore contaminati da residui di sostanza stupefacente, due bilancini elettronici di precisione e svariato materiale per il confezionamento del narcotico.