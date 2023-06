In coda per mostre e musei, il ponte del 2 giugno attira i visitatori

File per i musei gratis e sold out per alberghi, ristoranti e guide turistiche. Complice la giornata di sole, migliaia di cittadini e turisti hanno affollato i luoghi d'arte e i parchi, dehor e tavolini.

I tour più richiesti

Complice anche la gratuità dei musei statali i tour più richiesti riguardano la visita del centro storico a piedi, i musei, le mostre in corso. Non mancano le richieste per le escursioni fuori Torino, al sito Unesco Olivetti di Ivrea, ad esempio, o per visite a luoghi insoliti come il cimitero monumentale. Tra i tour tematici proposti dalle guide i turisti apprezzano in particolar modo i programmi di degustazioni enogastronomiche abbinate alla visita dei musei. Soddisfatti per l'andamento delle prenotazioni anche i

ristoratori aderenti ad Epat: per il 73% degli intervistati le prenotazioni per il 2 giugno sono in linea con lo scorso anno e per il 20% sono aumentate. La provenienza dei clienti è variegata: il 27% sono torinesi, il 10% piemontesi, il 36% italiani e il 27% stranieri.

L'offerta culturale

"Stiamo assistendo ad un momento positivo per il turismo in città - ha sottolineato la presidente Maria Luisa Coppa - le indagini condotte tra i nostri soci confermano un gradimento sempre crescente nei confronti di Torino come meta turistica, grazie, soprattutto, alla qualità dell'offerta culturale ed enogastronomica abbinata spesso ad eventi di alta qualità. Le ricadute più immediate sono naturalmente per alberghi e ristoranti, ma anche il commercio può giovare di questa stagione positiva''.