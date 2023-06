Squadre dei vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenute questa mattina in strada Bellacomba 138, nella periferia nord di Torino per l'incendio di un deposito veicoli e masserizie. La nube di fumo sprigionata dagli automezzi in fiamme era visibile da molto distante. Due autobotti in supporto per rifornimento idrico delle squadre dei vigili del fuoco che hanno terminato l'intervento. Le cause sono in corso di accertamento.