Intervento dei vigili del fuoco in centro a Torino, per la fuoriuscita di fumo da locali sotterranei del palazzo dell'Università di fronte la Cavallerizza Reale.

Sul posto sono intervenuti due mezzi oltre alla polizia che ha chiuso il tratto della strada fra via Virgilio e via Fratelli Vasco. Non risultano feriti né danni gravi alla struttura: dai primi accertamenti il fumo sarebbe stato sprigionato dal corto circuito di un quadro elettrico.