Incidente stradale di Volvera, resta in carcere Andrea Boggia

Resta in carcere a Torino Andrea Boggia, il 24enne accusato di omicidio stradale per l'incidente avvenuto a Volvera, nel Torinese, in cui ha perso la vita Mattia Casazzo, 22 anni. Nei confronti di Boggia, risultato positivo ad alcol e droga, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per lui la misura cautelare in carcere, insieme all'osservazione e a un supporto psichiatrico per evitare che possa compiere gesti autolesionistici.

Erano le 23 di giovedì, 15 giugno, quando durante un sorpasso la Bmw di Boggia ha centrato e ucciso Casazzo, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla fidanzata 18enne, rimasta ferita perché spinta via da Casazzo appena in tempo per evitarle l'impatto con l'auto. Sia l'investitore sia la vittima erano di Volvera e si conoscevano, come si conoscono tutti in paese. Boggia sul sedile del passeggero portava un amico: dopo l'incidente non si è fermato, lo ha portato a casa e solo in un secondo momento è tornato a piedi sul posto.

“Null'altro da aggiungere - ha fatto sapere in una nota la sua avvocata Natascia Taormina - nel pieno rispetto della morte di Mattia, del dolore di questa tragica vicenda umana e del lutto cittadino”. Lutto proclamato dal sindaco di Volvera, Ivan Marusich, nel giorno dei funerali di Mattia, ancora da fissare.