Incipit offresi: è Rebecca Cellitti di Valmontone la vincitrice dell'ottava edizione

Il talent per aspiranti scrittori - ideato e promosso da Fondazione ECM - Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in sinergia con Regione Piemonte - quest'anno ha premiato una giovane autrice laziale - 18 anni - con un incipit dedicato all'anoressia, Rebecca Cellitti. A lei è andato un premio in denaro di 1500 euro. Il suo incipit sull’anoressia le ha anche fatto vincere il Premio Miraggi edizioni, il Premio Leone verde e Indice dei libri del mese. Il secondo classificato, Simone Torino di Pont-Saint-Martin (Aosta), oltre al premio in denaro di 750 euro, si è aggiudicato il Premio Italo Calvino. Infine, il premio degli Editori piemontesi è stato attribuito ad Alessandro Cerutti e il Premio Golem a Marcella Benedetto di Torino.

Il talent

Giunta all'ottava edizione la manifestazione quest'anno ha fatto 18 tappe in 4 regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lazio. In 7 anni Incipit Offresi ha scoperto più di 60 nuovi autori, pubblicato 70 libri e coinvolto più di 10mila persone, 30 case editrici e più di 50 biblioteche e centri culturali. La prossima edizione di Incipit Offresi prenderà il via il 16 settembre da Bergamo, Capitale Italiana della Cultura 2023.

L'incipit di Rebecca Cellitti

“A come Agonia N come Nostalgia O come Oblio R come Rimugino E come Effimero S come Solitudine o forse S come Silenzio I come Impetuoso A come Apatia. Così mi sento, così sono. Una parola, nove lettere, infiniti significati. Senza di lei, il nulla. I pensieri sono come mostri che ti divorano, urlano nella testa, ti uccidono. Io, in silenzio. Vorrei solo chiudere gli occhi e volare via, sparire per sempre. Chi sono. Parlare della mia vita, di ciò che mi piace, è così difficile. La verità è che neanche io so chi sono. Quando mi chiedono di parlare di me, frugo frettolosamente in uno dei mille cassetti disordinati e nascosti della memoria, e attacco con il solito disco. Parole uguali come se stessi recitando un copione, come se non stessi parlando della vera me, come se quello che dicessi appartenesse a quella vecchia sconosciuta che vorrei ancora essere, ma che purtroppo non c’è più”.