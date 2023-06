Istituito Fondo da 34 milioni per i piccoli comuni a vocazione turistica. Uncem: "Non condividiamo"

Valorizzare i comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, classificati dall’ISTAT come “a vocazione turistica”, così da incentivare interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale. Così viene presentato sul sito del Ministero del Turismo il bando appena lanciato che istituisce il nuovo Fondo per i piccoli "comuni a vocazione turistica". Una misura con valenza pluriennale sul triennio 2023-2025 e una dotazione complessiva di 34 milioni, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Valorizzare e destagionalizzare

“Una misura che offre la possibilità di valorizzare i gioielli nascosti della nostra bella Italia e di favorire quindi lo sviluppo di percorsi turistici diversificati che potranno anche dare un contributo importante in ottica di destagionalizzazione del turismo” il commento del Ministro Daniela Santanché.

La critica di Uncem

Entusiasmo non condiviso dall'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (Uncem) che in una nota critica l'impianto del bando. "Genera figli e figliastri. - si legge - Di nuove classificazioni comunali non abbiamo necessità in questo Paese. Sono già troppe, e Uncem lo ripete da anni. Come ribadisce che per i piccoli Comuni la legge 158 del 2017 è da attuare in tutte le sue parti. Ha composto un elenco di piccoli Comuni che andrebbe sempre utilizzato. Lo consigliamo a tutti i Ministeri. La classificazione Istat della "vocazione turistica" dei Comuni è superata e fragile. Come l'indice di vulnerabilità sociale e materiale - stesse debolezze - non fotografa realtà composite e difficilmente inquadrabili o distinguibili. Fare differenze anche fra Comuni limitrofi - tu sei turistico, lui no - genera solo ennesime contrapposizioni municipaliste."

Uncem parla di logiche campanilistiche contrarie alla vivacità e allo spirito comunitario dei piccoli Comuni. "Se non si incentiva il lavoro insieme tra Enti, attraverso Unioni o Comunità, si va poco lontano. - spiega Marco Bussone, Presidente Uncem - Ci si perde nel minimalismo e nel municipalismo più esasperato, tutti contro tutti. Con effetti indesiderati maggiori dei risultati".