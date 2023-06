Jervis, angolo di Paradiso

Anche in montagna occorre prevenire, attrezzarsi per sprecare e consumare sempre meno risorse perché qualcosa è cambiato davvero. andiamo in val pellice adesso, una zona che ha patito meno la siccità di questi ultimi due anni, ma il gestore del rifugio Jèrvis - che lavora in queste valli da 40 anni - ci dice: questo che più mi spaventa sono questi improvvisi rialzi di temperatura di decine di gradi nel pieno dell'inverno. Fenomeno che fino a pochi anni fa non esisteva. Lo ha incontrato Vanni Caratto



Immagini di Luciano Gallian - montaggio: Gianluca Omaggio

voce

Roby Boulard, gestore rifugio Jervis