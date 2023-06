Juve, dalla Spagna sicuri: "I bianconeri lasciano la Superlega"

Sulla questione Superlega è ancora pendente il ricorso alla Corte di giustizia europea di Lussemburgo dei tre club “ribelli” contro l'Uefa, per abuso di posizione dominante. Benché le due vicende siano rigidamente separate, di fatto questo costituisce il primo passo della nuova dirigenza verso un riavvicinamento all'Uefa. Proprio nei giorni in cui, per le conseguenze dei casi plusvalenze e manovre stipendi e i loro impatto sul fairplay finanziario, l'Uefa dovrebbe pronunciarsi su una possibile esclusione della Juventus, verosimilmente per un anno, dalle coppe europee.

La svolta tanto attesa, alla fine, sarebbe arrivata. La Juve molla il progetto Superlega . O per lo meno, questo è quello che viene anticipato dalla stampa spagnola . La Juventus avrebbe scritto una lettera a Barcellona e Real Madrid per manifestare l'intenzione di abbandonare la Superlega, tanto caldeggiata da Andrea Agnelli. Lo afferma il qualificato sito madrileno Relevo . Secondo i media spagnoli la Juventus può abbandonare i suoi partner senza pagare penali, però il procedimento richiederà qualche settimana per essere completato. In attesa di conferme da Torino.

Il saluto del Fideo

C'è l'ufficialità, invece, per il primo addio eccellente di fine stagione: Angel Di Maria lascia la Juventus. "Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata, me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli ma non è stato possibile": comincia così il messaggio di Angel Di Maria che sui social saluta la Juventus. "Me ne vado con il sapore amaro di non esserci riuscito, ma con la felicità di portare con me molti amici di questo meraviglioso spogliatoio del quale ho fatto parte - aggiunge il Fideo su Instagram - e ringrazio tutti i miei compagno per l'affetto che mi hanno riservato sin dal primo giorno, mi sono sempre sentito come a casa. Un grande saluto a tutti gli juventini per il loro affetto quotidiano. Un grande abbraccio. Vi porto nel cuore".