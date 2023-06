Caso plusvalenze Juve, Andrea Agnelli ricorre al Tar contro i due anni di squalifica

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro la decisione del Collegio di garanzia dello Sport del Coni che aveva stabilito per lui due anni di squalifica per il caso plusvalenze. Il ricorso è stato depositato nell'ultimo giorno utile per presentare appello alla giustizia amministrativa.

La decisione di Agnelli, il cui team legale è guidato dall'avvocato Vittorio Angiolini, è coerente con la scelta dell’ex numero uno bianconero di rinunciare al patteggiamento con la procura federale - la cui condizione era proprio quella di non presentare ricorsi - nell’inchiesta relativa alla manovra stipendi, al contrario degli altri ex dirigenti bianconeri.