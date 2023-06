Juventus, c'è l'accordo con Timothy Weah

servizio di Davide Lessi



Appena una settimana fa suo padre - l'ex centravanti del Milan e ora presidente della Liberia, George Weah -, si era definito "un tifoso della Juventus dai tempi di Platini".

E oggi Timothy Weah, il suo terzogenito, è a un passo da vestire la maglia bianconera. L'accordo con il Lille c'è già: 12 milioni ai francesi per il cartellino e un contratto quinquennale da 2 milioni a stagione per il giocatore. Nelle prossime ore attese visite mediche e firma. A lasciare il posto al figlio d'arte sarà Juan Cuadrado: il colombiano sembra essere arrivato ai saluti finali dopo 8 anni in bianconero.



Chi, a sorpresa, potrebbe rimanere è Adrien Rabiot: il suo contratto scade venerdì ma l'offerta di rinnovo, 7 milioni più bonus, sembra aver convinto lui e la madre agente più delle lusinghe di mercato che arrivano da oltre Manica, in particolare dal Manchester United.

In casa granata a tenere banco è sempre il riscatto di Nikola Vlasic dal West Ham. Il Toro ha offerto più di 10 milioni e aspetta entro la settimana una controproposta dagli inglesi. In stallo ancora le trattative per Miranchuk con l'Atalanta. Per ora Juric può solo godersi il gioiellino Samuele Ricci, protagonista nelle notti europee con l'Under 21.