Kulusevski è un giocatore del Tottenham

Passaggio a titolo definitivo di Dejan Kulusevski al Tottenham. Lo rende noto la Juventus in una nota. Il club comunica "che la Societa' Tottenham Hotspur F.C. ha esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore per un corrispettivo di 30 milioni di euro, pagabile in 6 esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa 12,8 milioni di euro".

Svedese, classe 2000, Kulusevski è arrivato a Torino nel gennaio del 2020 e, dopo sei mesi giocati in prestito al Parma, ha indossato la maglia bianconera per la prima volta nella stagione 2020/2021 trovando il gol nella sua gara d'esordio contro la Sampdoria.

Dopo un anno e mezzo alla Juventus è arrivato, poi, il passaggio in prestito in Premier League - proprio al Tottenham - dove dal febbraio 2022 a oggi ha totalizzato 57 presenze, segnando 7 reti e andando in doppia cifra con il numero di assist forniti.