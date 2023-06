La Bertram Tortona saluta Tyler Cain

La Bertram Tortona sta cambiando il roster per la prossima stagione. Dopo l'addio di Christon, non rinnova neanche l'altro americano Tyler Cain. Questo il comunicato della società:

“Dopo due anni insieme, con grandi risultati di squadra, si separano le strade della Bertram Derthona e di Tyler Cain. Arrivato in città nell’estate 2021, Cain ha indossato la canotta bianconera numero 30 in 82 partite tra tutte le competizioni, mandando a referto 583 punti complessivi. Insieme, Tyler e il Club hanno raggiunto la finale di Coppa Italia nel 2022 e la semifinale Scudetto in entrambe le annate. Bertram Derthona ringrazia Tyler Cain per il grande impegno profuso e la grande professionalità dimostrata nel suo periodo a Tortona e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale.”