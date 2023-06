La Brigata Taurinense addestra forze di sicurezza curde

Gli Alpini della Brigata Taurinense dell'Esercito hanno addestrato le forze di sicurezza curde con i corsi di topografia, primo soccorso, combattimento nei centri abitati, posti di blocco e per tiratori scelti, tenuti dagli istruttori del 3° Reggimento di Pinerolo (Torino). I militari della Taurinense operano in seno all'operazione 'Prima Parthic'a nella regione autonoma del Kurdistan iracheno e hanno tenuto le attività in favore di 200 membri delle unità operative Peshmerga e Zeravani, sulla base delle esigenze rappresentate dalle autorità locali, spiega una nota della Brigata Taurinense. L'operazione italiana in Iraq si svolge secondo le direttive impartite dal Comando operativo di vertice interforze (Covi), che è l'alto Comando della Difesa deputato alla pianificazione, coordinazione e direzione delle operazioni militari, delle esercitazioni interforze nazionali e multinazionali e delle attività a loro connesse.